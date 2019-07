El PSOE gobernará en Navarra con el apoyo de Bildu. Navarra Suma, ganó las elecciones en esta comunidad, pero no obtuvo la mayoría absoluta y ahora no formará parte del gobierno por la unión de los socialistas con Bildu. Navarra Suma es una lista conjunta entre el Partido Popular, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro, que consiguió buenos resultados, y que al Partido Popular le gustaría trasladar al nivel nacional en las próximas elecciones generales. Una especie de España Suma pero Ciudadanos no está por la labor.

Esta lista conjunta a nivel nacional ayudaría al centro derecha a unir fuerzas frente a la izquierda. "Podemos hablar de esa refundición del espacio electoral. Que o va junto o va coordinado por lo menos a las urnas", afirma el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Para el PP Navarra Suma ha sido un éxito y desde el partido destacan la capacidad del partido para repetir esta coalición. "El PP lo que deja claro es que está dispuesto al dialogo, al consenso, a llegar a acuerdos con fuerzas constitucionalistas", destacael nuevo vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos.

El partido de Albert Rivera lo descarta, de momento, no valoran otras listas conjuntas."Era una fórmula muy concreta en el caso de Navarra, con unas circunstancias que se dan en Navarra y que no tenemos pensado exportar a ningún otro territorio", explica Lorena Roldán, candidata naranja a la presidencia de la Generalitat.

Durante la campaña electoral de las elecciones generales del 28 de abril, Casado tendió la mano en numerosas ocasiones a Rivera para unir los apoyos de ambos partidos y conseguir mayor número de escaños en el Senado. Pero Rivera dijo que no y el PSOE consiguió mayoría absoluta en la Cámara Alta. Ahora, esta propuesta se traslada también al Congreso de los Diputados.