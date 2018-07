Casado hace sus primeros guiños a los afines a Sáenz de Santamaría y pide a todos hacer una oposición "responsable y contundente"

Reunión con los grupos del PP de las Cortes

El líder del PP irá dando funciones en Congreso y Senado a algunos de los afines a Soraya Sáenz de Santamaría, que ha estado presente brevemente en la reunión con los grupos parlamentarios. Pablo Casado ha instado a los suyos a que no basen su discurso en el "no es no" como hacía Pedro Sánchez antes de llegar a la Moncloa, sino que expongan dicha oposición "con argumentos".