Pablo Casado: "¿De qué lado está el Gobierno, del de los independentistas o del de los jueces?"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, espera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declare que la exministra de Justicia Dolores Delgado no reúne los requisitos para ser designada fiscal general del Estado como ha propuesto el nuevo Gobierno de coalición. Según ha dicho, ese puesto exige "imparcialidad" y ella no la tiene al ser "una diputada del PSOE".

Así se ha pronunciado Casado a su llegada al desayuno informativo organizado por Europa Press con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coincidiendo con que el Consejo examinará los requisitos formales para el nombramiento de Delgado como nueva fiscal general del Estado. Además, ha aludido al comunicado del CGPJ pidiendo "prudencia" a Pablo Iglesias tras sus declaraciones asegurando que las resoluciones de los tribunales europeos han dejado "en mal lugar" a la Justicia española, lo que supone una "humillación para el Estado". Casado ha expresado su "preocupación" por las declaraciones del vicepresidente del Gobierno y ha dicho que "tiene que entender que ya no es un tertuliano". "Lo más grave es que Pedro Sánchez lo avaló en vez de criticar", ha denunciado, en referencia a la respuesta que difundió por la noche el Palacio de la Moncloa.

Una desfachatez

Casado ha recordado que Delgado no denunció las extorsiones del grupo de Villarejo después de comer con él. Considera que "es gravísimo, en la linea de lo que dijo Pedro Sánchez, que quería desjudicializar la política, es ir contra el estado de Derecho. Nosotros queremos despolitizar la Justicia, reivindicar su independencia". Y ha añadido: "Estamos llegando a unos niveles de desfachatez, si se me permite la expresión, que me preocupa. Por la forma amenazante, tan ostensible y arrogante, prácticamente están mandando un aviso a navegantes, diciendo, bueno, no tenemos ningún pudor en hacer esto, aténgase a las consecuencias". Dice que al PP, y cree que tampoco a los jueces les va a amedrentar. Y hace una pregunta: "Del lado de quién está el Gobierno, de los independentistas a los que les debe el puesto o de la Justicia española que pide un suplicatorio para juzgar a alguien fugado acusado de un delito tan grave como la sedición".