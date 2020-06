Casa Real desmiente que doña Letizia discutiera con el Rey por quedar relegada a tomar el té con Melania en la Casa Blanca

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y la reina Letizia mostraron cordialidad en su primer encuentro mantenido en la Casa Blanca junto a sus respectivos maridos, el presidente Donald Trump y Felipe VI. Los dos matrimonios mantuvieron este martes un encuentro en la Casa Blanca que sirvió para conocerse por primera vez.

Tras posar sonrientes en el exterior de la residencia presidencial, accedieron al Despacho Oval, donde permanecieron los cuatro mientras los dos jefes de Estado intervenían ante la prensa. Ya sin medios, prolongaron el encuentro unos minutos más y a continuación Trump y el Rey siguieron reunidos, mientras que sus esposas salieron del despacho. La primera dama y la Reina se desplazaron al salón rojo para tomar un té y charlar.

Según varias informaciones, este hecho no le habría sentado bien a la Reina, que se habría enfadado con don Felipe por quedar relegada a tomar el té y no participar en la reunión, una información, no obstante, que desmienten desde la Casa de Su Majestad el Rey.