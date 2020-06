La Casa Real británica aclara que Isabel II se mantiene "neutral" respecto al 'brexit'

El palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real británica, informó de que Isabel II es "neutral" sobre el referéndum de la Unión Europea (UE), después de que un periódico afirmase que la soberana apoya el 'brexit'. El tabloide The Sun publica a toda portada que la reina manifestó en 2011 su descontento con la UE durante un almuerzo celebrado en el castillo de Windsor con el ex viceprimer ministro británico Nick Clegg, fuerte europeísta. "La reina mantiene su neutralidad política, como lo ha hecho durante 63 años. No vamos a comentar sobre afirmaciones falsas y anónimas. El referéndum es un asunto que debe decidir el pueblo británico", señaló un portavoz del palacio.

El periódico, que cita "fuentes importantes", asegura que había gente que escuchó la conversación y que no hubo duda sobre la posición de la monarca en relación a la UE. Sin embargo, Clegg, del Partido Liberal Demócrata, calificó de "disparate" la información del Sun, que sale publicada en medio del debate político en el Reino Unido sobre el plebiscito que se celebrará el 23 de junio, cuando los británicos deberán decidir si el país permanece o sale del bloque europeo. "No recuerdo que esto pasara (por la conversación) y no es algo que hubiera olvidado", dijo Clegg en la red social Twitter.

Según el rotativo, que titula en portada "La reina apoya el brexit", Isabel II le dijo a Clegg que la UE "va por el camino equivocado" y que esta conversación, que duró "un tiempo", sorprendió a otros invitados que participaban en el almuerzo. The Sun asegura que la monarca también manifestó su posición sobre la UE durante una conversación con diputados británicos en el palacio de Buckingham hace unos años, a los que dijo que no entendía a la Unión.

La reacción inmediata del palacio de Buckingham ha sido una queja al regulador de la prensa. "Podemos confirmar que esta mañana hemos escrito al presidente de la Organización Independiente de Estándares de la Prensa -regulador de medios en el Reino Unido- para registrar una queja sobre la portada del diario The Sun", señaló un portavoz de palacio. La fuente aclaró que la queja guarda relación con la Cláusula Uno del Código de Prácticas de Directores, que estipula que "la prensa debe prestar atención a no publicar informaciones o imágenes inexactas, confusas o distorsionadas, incluyendo titulares que no estén respaldados por el texto".

En la campaña para el referéndum de Escocia de septiembre de 2014, Isabel II comentó a un miembro del público durante un compromiso oficial que la gente tenía que "pensar cuidadosamente" cómo votar en el futuro, algo que fue interpretado como su respaldo a la permanencia de la región en el Reino Unido.

El Reino Unido celebrará la consulta del 23 de junio después de que el primer ministro británico, David Cameron, negociara el mes pasado en una cumbre en Bruselas un acuerdo de reformas en la UE, que incluía concesiones a Londres, en especial relativas a la inmigración. El pacto permitirá al Gobierno británico limitar las ayudas públicas a los trabajadores comunitarios en el Reino Unido durante un periodo de cuatro años y también excluye al país de cualquier medida destinada a forjar una mayor integración política con Europa.