Carmen Calvo: 'El PSOE no va a hablar en ningún caso del derecho de autodeterminación con los independendistas'

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se ha referido hoy a la negociación entre el PSOE y ERC que comenzará formalmante este jueves. Después de que el portavoz parlamentario de la formación independentista Gabriel Rufián dijera que 'es más fácil negociar con un Pedro Sánchez derrotado' Calvo ha asegurado que una de las líneas que el PSOE no va a traspasar en ningún caso es el reconocimiento del derecho de autodeterminación, porque "no está" recogido en la legalidad española. Y ha ido más allá recordando que no está recogido en ninguna legalidad democrática.

Calvo ha enmarcado el diálogo que el Ejecutivo pueda entablar con el Gobierno catalán en la Comisión bilateral Estado-Generalitat prevista en el Estatut y reactivada por Pedro Sánchez tras llegar a La Moncloa y ha asegurado que el PSOE no va a hablar en ningún caso del derecho de autodeterminación con los independendistas.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, adonde ha acudido para recoger su acta de diputada, ha puesto en valor la negociación que iniciarán a partir de este jueves los partidos del PSOE y ERC en torno a la investidura.