Carme Forcadell defiende el "diálogo" en Cataluña en un documental de la BBC

La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, defiende el "diálogo" para solucionar el "problema" político en Cataluña, en una entrevista emitida dentro de un documental de la cadena en lengua gaélica escocesa BBC Alba.

"Ésa es la esperanza, que podamos hablar, mantener un diálogo y encontrar una solución, porque si no las cosas seguirán como están y esto siempre será un problema, no solo para España, sino para Europa", dice Forcadell en un programa que se difundió anoche y volverá a emitirse este sábado. La antigua presidenta de la cámara autonómica catalana opina que el "modo escocés" es "el modelo a seguir" para ella, pero considera que esa vía "ha resultado imposible por el rechazo a hablar del Estado español".

Forcadell, procesada por rebelión por el Tribunal Supremo español y que este jueves renunció a su acta de diputada autonómica, cuenta en el documental de BBC Alba su experiencia cuando el pasado noviembre pasó una noche en prisión, antes de abonar una fianza de 150.000 euros que le permitió abandonar la cárcel. "Es una sensación dura cuando cierran las puertas de la celda. Pero me dije a mí misma: Carme, es solo una noche, está bien. Me sentí profundamente triste por los otros que estaban lejos de sus familias y no sabían cuándo terminaría eso", dijo.

En el documental elaborado por el programa de análisis Eòrpa (Europa, en gaélico escocés) aparece asimismo el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que dice haber puesto sobre la mesa "el caso de Escocia y el Reino Unido como ejemplo en múltiples ocasiones". "Es lo que queríamos hacer y lo que nos gustaría, incluso ahora, si fuera posible", apunta Mas. En septiembre de 2014, se celebró un plebiscito en Escocia en el que el 55,30 % de los votantes optaron por continuar formando parte del Reino Unido, mientras que el 44,70 % votaron a favor de la independencia.

En el mismo documental, el delegado del Gobierno estatal en Cataluña, Enric Millo, sostiene que "el caso de Escocia y el caso de España no son comparables, porque tienen constituciones distintas". "Respetamos, naturalmente, lo que puedan hacer otros países, pero dentro del territorio español consideramos que la ley se tiene que aplicar igual para todos. Nadie está por encima de la ley", señala Millo.