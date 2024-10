Cara a cara entre Feijóo y Sánchez: "Márchese ya... Ya no es heroica su resistencia y su dimisión es de libro"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se han enfrentado a un nuevo cara a cara durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados. Una sesión de control muy tensa marcada por el caso Koldo y por el caso de Begoña Gómez.

"¿Podría decir a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama, actualmente en prisión?", ha arrancado Feijóo, acusando al jefe del Ejecutivo de estar al corriente de los presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno y a su partido y de "taparlos".

"No me hable de tapar. ¿Somos iguales ante la lay? Por supuesto. ¿Iguales en los casos de corrupción? En absoluto", ha empezado Sánchez. "Este Gobierno -a diferencia de lo que hicieron ustedes cuando gobernaron España- ha hecho tres cosas: actuar con contundencia, colaborar con la justicia y gobernar", ha asegurado.

"¿Colaborar con la justicia es ponerle dos querellas al juez que le investiga?", ha ironizado Feijóo. "Llegó contra la corrupción y ha acabado con nombre en clave en la trama corrupta (...) Sabía lo de Delcy y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la cubrió. Sabía lo del rescate multimillonario de la compañía aérea y participó. Vinieron a combatir la corrupción y lo que hicieron fue ejercitarla".

"Las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya (...) Ya no es heroica su resistencia y su dimisión es de libro", ha zanjado el popular. Pero el presidente del Gobierno no piensa irse: "Por mucho ruido, mucha hipérbole o por mucho insulto que ustedes viertan, no me van a sacar de ese carril".

"Pido disculpas" por el caso Koldo

Después del tenso intercambio con Feijóo, Sánchez ha reconocido que el caso Koldo que es un "caso de corrupción" que lamenta y por el que pide "disculpas a la ciudadanía". Sin embargo, ha resaltado que su partido actuó "desde el inicio", a diferencia de lo que asegura que hacen partidos como el PP. "Es un caso de corrupción que lamento y pido disculpas a la ciudadanía", han sido las palabras de Pedro Sánchez durante una pregunta de la líder de Podemos, Ione Belarra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com