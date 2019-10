Canadá vuelve a negar la entrada a Carles Puigdemont

Las autoridades canadienses han vuelto a denegar la entrada al país al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, según han informado medios de comunicación canadienses. Canadá habría denegado a Puigdemont la obtención de la autorización de viaje electrónica por los cargos pendientes que el expresidente de la Generalitat tiene ante la Justicia españolA.

Handfield dijo que la oficina de inmigración de la embajada de Canadá en París notificó que no concederá a Puigdemont la eTa, un documento que Canadá requiere a los ciudadanos de medio centenar de países que no necesitan visado para entrar en el país y que llegan por vía aérea. Esa autorización electrónica permite viajar a Canadá tantas veces como se desee si la estancia no supera los seis meses.

Canadá señala que puede rechazar la concesión de eTa por actividades delictivas o que atentan a la seguridad. En abril, la principal asociación soberanista de la provincia canadiense de Quebec, la Sociedad San Juan Bautista (SSJB), denunció que Canadá había denegado la entrada al país a Puigdemont.