Campuzano, sobre el ingreso en prisión de los 'Jordis' : "No tengo ninguna duda de que la Fiscalía actúa bajo órdenes políticas del Gobierno"

EN UNA ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

El gobierno de Rajoy le pide un si o un no, pero no recibe respuesta. A lo que Campuzano recuerda que "el 1 de octubre más del 40% de los catalanes fueron a votar a pesar de una acción de la policia brutal", y recuerda "que la Fiscalia no ha empezado ninguna actuación".