Camacho, sobre el anonimato en redes: "Hay que buscar alternativas que limiten esa impunidad y que garanticen los derechos de todos"

Alicia Sánchez-Camacho, secretaria primera del Congreso de los Diputados, ha afirmado que ha iniciado una ronda de contactos con todos los partidos políticos con la intención de presentar una "propuesta conjunta" para "buscar alternativas que limiten esa impunidad y que garanticen los derechos de todos en las redes sociales".

"A ti te tendría que haber encontrado 'La Manada'", este es el mensaje que recibió la dirigente popular en respuesta a un tuit en el que recogía su intervención en el Congreso sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

"Los falsos perfiles que hacen que esas personas no se identifique y, por tanto, no puedas iniciar un proceso judicial contra ellos", ha lamentado Camacho en una entrevista en Espejo Público. Aunque no sea una amenaza como tal, considera que la "interpretación del mensaje le corresponde al juez" y cree que "podría ser un delito de incitación al odio".

La secretaria primera del Congreso ha asegurado que el miércoles fue a la policía para denunciarlo: "Estará ya en los juzgados de instrucción porque creo que puede ser constitutivo de un delito de incitación al odio y de vejaciones". Considera que es "indecente e impresentable" que se puedan realizar ataques de esas características por su "condición de mujer".