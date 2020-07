Una cadena de ropa retira la camiseta dedicada a Sánchez Gordillo

Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, es ahora un inspirador de moda. Tras la polémica suscitada por los asaltos a supermercados "para evitar que el pueblo se muera de hambre", se ha convertido en una figura internacional, llegando a ser apodado como 'el Robin Hood español' por una conocida marca de ropa.

Weekday, una filial de la multinacional textil H&M, ha creado una camiseta que homenajea sus asaltos a varios supermercados españoles. "Food to the people. No world hunger" ("La comida para el pueblo. No al hambre en el mundo"), reza la ya famosa prenda.

'Food to the people', reza la prenda

Tras la polémica surgida, la marca ha asegurado que no pretendía posicionarse y ha retirado el modelo. La camiseta se puso a la venta el pasado viernes en varios países centroeuropeos pero, tras su retirada, la marca asegura que su intención no era posicionarse al respecto.