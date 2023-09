Borja Sémper, sobre la amnistía: "Cualquier cosa es posible, lamentablemente"

Es cuestión de horas que Alberto Núñez Feijóo suba al atril del Congreso de los Diputados para defender su investidura. Y en la cuenta atrás ha habido tiempo para todo, incluso para un multitudinario "acto de partido". El PP convocó para este pasado domingo una manifestación contra la hipotética ley de amnistía en la que Pedro Sánchez estaría trabajando para lograr los apoyos necesarios de Junts para seguir en la Moncloa.

Borja Sémper, vicesecretario del PP, ha comentado en Espejo Público cómo han transcurrido estas últimas horas en las que, según fuentes del PP, hasta 65.000 personas habrían respondidoal llamamiento de Feijóo de salir a la calle.

"Éramos conscientes de que había mucha voluntad de participar, de salir a la calle, de manifestar la preocupación por un lado y también la esperanza por otro. Es verdad que desbordó nuestras previsiones por ser honesto, porque nunca un acto de partido en la democracia española ha congregado a tantas decenas de miles de personas y ayer las calles de Madrid fueron escenario de eso, de la necesidad de decir también en la calle que lo que pretende hacer Pedro Sánchez es inaceptable, que una mayoría transversal de españoles no lo comparte y que también mañana hay una investidura".

"Desbordó nuestras previsiones"

Sémper lamenta la "inseguridad jurídica y política" que se vive en España en este momento respecto a la tan comentada supuesta ley de amnistía. Se ha hablado mucho, pero lo cierto es que no hay ningún dato al respecto y Sémper reconoce que en todos los sectores se está "especulando sobre las intencionalidades de unos y otros" y añade: "Lo que nos dice la experiencia es que cualquier cosa es posible, lamentablemente cualquier cosa es posible con lo cual no hay previsibilidad, no hay estabilidad, no hay seguridad ni jurídica ni política y este es el escenario en el que estamos, que es muy preocupante".

Sigue el vicesecretario reprochando a Sánchez que no sabe "de qué forma, si haciendo el 'pino puente'" pero de lo que no tiene duda es que "toda la maquinaria del 'sanchismo' está puesta en satisfacer las exigencias de los independentistas, y esto puede ser bueno para Pedro Sánchez, y puede ser bueno para los que están en el entorno de Pedro Sánchez, pero lo que sabemos es que no es bueno para España".

Sobre la investidura de Alberto Núñez Feijóo

Sin desvelar el contenido del discurso que este martes va a pronunciar ante la cámara el líder del PP, Sémper ha dado las pinceladas de lo que podemos esperar. "Conocemos las líneas generales y va a ser un discurso de estadística más que de político. En España hay demasiados políticos, eso está bien o no, habrá opiniones para todos los gustos, pero lo que nos hace falta son estadistas, y el discurso de mañana va a ser el de alguien que aspira a llegar a la presidencia del Gobierno, primero por no estar dispuesto a serlo a cualquier precio y segundo para hacer cosas, para transformar, para reformar el país, para afrontar el reto que tenemos de país, y también, para exaltar esa idea de unidad, de concordia, de unidad entre españoles. ¡Basta ya de pegarnos, de tirarnos los trastos a la cabeza. Basta ya de que la gobernabilidad de los españoles descanse sobre quienes no tienen un proyecto para España!"

Además, ha defendido Sémper la responsabilidad de acudir mañana a la investidura, pese a que salvo sorpresa mayúscula se sabe será fallida. "Las elecciones generales, conviene recordarlo, las ganó el PP con más de 8 millones de votos. Mañana Feijóo asiste al Congreso con el respaldo de las formaciones políticas que se concreta en que mas de 11 millones de españoles y españolas son los que mañana tambien respaldan la investidura, y, además tenemos el mandato de su Majestad el Rey, con lo cual esto es una obligación", dice Semper.

Sémper reprocha que "llevamos demasiado tiempo conjugando los intereses de los independentistas, llevamos demasiadas semanas hablando de amnistía, de ruptura, de negación de lo común" y defiende: "Conviene que España, en el Congreso de los Diputados, se hable de lo que importa al conjunto del país. Nosotros no apelamos a uno dos o tres diputados del PSOE apelamos a toda la cámara".

Preguntado por el uso del euskera en el Congreso la pasada semana cuando las lenguas cooficiales llegaron a la cámara, el político aseguró que a él y al PP "nadie nos va a quitar la bandera de la cooficialidad de las lenguas, lo que no vamos a renunciar es a la defensa de lo común, de lo que nos une".