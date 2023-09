Borja Sémper, sobre sus palabras en euskera: "Es mejor que te feliciten, pero hay que asumirlo con deportividad"

El diputado del Partido Popular Borja Sémper intervino en euskera el pasado martes en el pleno del Congreso, pese a que él mismo había asegurado que hablaría en castellano porque no iba a hacer "el canelo" ni "cosas raras". La decisión del popular de alternar el castellano y el euskera durante su estreno en la Cámara Baja ha pillado por sorpresa incluso a los miembros de su propio partido.

Este miércoles, Borja Sémper ha sido entrevistado por Carlos Alsina en Onda Cero y ha explicado el porqué de su decisión.

"En España llevamos mucho tiempo conjugando conceptos de división y rupturas", empezó su intervención. "Y yo intenté señalar esto y evidencié que las lenguas cooficiales no son patrimonio de los nacionalistas", continuó. El diputado popular se niega "a aceptar que el euskera, el valenciano, el catalán o el gallego son lenguas de propias de los nacionalistas o independentistas". Según él, ayer era buen momento para evidenciar esto.

"También intenté demostrar que en el Congreso ya se podía hacer esto. Lo que yo hice ayer ya se permitía de una manera natural", ha explicado Sémper, haciendo referencia a que ya se permitían las intervenciones breves en lenguas cooficiales si después eran traducidas al castellano. "Esto ya se permitía y yo pretendía mostrar este elefante en medio de la habitación, que todos veían pero nadie señalaba", prosiguió.

Sorpresa en el PP

Los miembros del partido popular han mostrado opiniones diversas en relación con la decisión de Sémper. "A unos les pareció bien y a otros menos bien. No pasa nada, nosotros no somos el PSOE, nosotros no expulsamos a la gente por pensar diferente y decirlo", ha comentado el diputado.

"Entiendo que algunos tengan una opinión diferente. Es más agradable que te digan lo bien que lo has hecho, pero cuando esto no ocurre pues hay que asumirlo con naturalidad y deportividad", ha confesado. Aunque asegura que su única preocupación ahora es que su acto sirva "para desviar la atención" y se pierda de vista que lo de ayer "fue un ataque a lo común de los españoles, que es la lengua".

Borja Sémper no comunicó a sus compañeros de partido que hablaría en euskera porque, "cuando no vas a hacer nada raro -y lo que yo hice ayer no fue raro-, lo normal es no avisar". Y reitera que eso "no es relevante" y no es lo que le preocupa, lo que le inquieta es que se pierda el foco de lo importante que, según él, es que "esto está enmarcado en un paquete negociador de cesión de Pedro Sánchez para conseguir como sea la presidencia".

Los populares recurrirán la reforma

El diputado del PP ha asegurado que su partido va recurrir el uso de las lenguas oficiales en el Congreso: "Tenemos la oportunidad y en cuanto podamos vamos a corregir algo que consideramos que es un despropósito. Es innecesario y vamos a analizar todas las posibilidades porque no estamos de acuerdo".

Para Sémper, "esto es una broma". "No se puede entender cómo ciudadanos que hablan una lengua común tienen que usar un traductor para hacerse entender", ha lamentado. Los populares consideran que esta reforma no se hizo para favorecer una lengua, sino para favorecer a Pedro Sánchez. " Ninguna de las decisiones se hacen por el bien común ni para favorecer a las lenguas cooficiales, se hacen para favorecer a Pedro Sánchez", ha asegurado.

El diputado considera que el asunto de las lenguas cooficiales no es uno de lo problemas de política exterior que tiene España: "¿Pedimos favores a socios europeos a cambio de esto? ¿Esta es la política exterior de España?", ha exclamado. Y ha terminado explicando que, ahora mismo, la política exterior es un "despropósito" porque "está condicionada por los intereses de Pedro Sánchez y de los independentistas".

"Ya me espero cualquier cosa"

Carlos Alsina a querido preguntar a Borja Sémper si consideraba que Gobierno pone al catalán por encima del euskera, a lo que el popular ha contestado que él ya se espera "cualquier cosa". "Y también me espero cualquier cosa de la respuesta de los independentistas y nacionalistas, que hacen aspavientos en algunos momentos y en otros meten la cabeza dentro de la tierra, como acabamos de ver", ha comentado.

"Estamos hartos y cansados de que los intereses de unos pocos prevalezcan sobre los intereses colectivos de todos", ha afirmado Sémper. "La vulneración de las normas a la que asistimos ayer es un paso más en la degradación de nuestras instituciones. Si la mayoría política entiende que, por su interés, le conviene saltarse la norma y lo hace, los que salimos perjudicados somos todos no solo los diputados", ha concluido.

La entrevista completa