Bono: "Se habría acabado con ETA si hubieran tenido más ganas que de ganar las elecciones"

"Ganarle a ETA es esencial. Para mí y para la inmensa mayoría de los españoles es más importante que ganar las elecciones", a declarado José Bono. Además, con respecto a las declaraciones sobre la necesidad de un pacto entre las dos fuerzas políticas y sus ganas de derrotar a ETA, Bono ha criticado que "pusieran en su boca" palabras que él no ha dicho.

En este sentido, ha recalcado que no quiere decir que no tengan ganas de derrotar a ETA, sino que "tienen que tener más ganas de acabar con la banda terrorista, que de ganar las elecciones y hacerlo juntos".

Reforma del sistema electoral

En otro orden de las cosas, José Bono, ha indicado que, a su juicio, lo peor de la política democrática es la "distancia" que se produce entre los ciudadanos y los elegidos, por eso, ha apuntado que "hay que cambiar el sistema electoral".

Asimismo, el presidente del Congreso ha manifestado que los cargos públicos deben "ganarse a los ciudadanos que le votan". "Si mañana una diputada del PP dice que quiere ser diputada o quiere seguir siéndolo, lo que menos le importa es que se vaya a la provincia por la que quiere ser y hable con los ciudadanos; ella, con que la ponga Rajoy es suficiente" ha añadido.

En este sentido, Bono ha calificado de "mal sistema" tanto para el PP, como para el PSOE este régimen, aunque no ha especificado en qué puntos centraría la posible reforma de la ley.

Por último, con respecto a la relación con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, Bono la ha calificado de "magnífica".

En este sentido, ha indicado que es más amigo de Rubalcaba desde hace más tiempo que de Zapatero porque llegó más tarde a su vida. Sin embargo, ha expresado con respecto a Zapatero que con él ha sido "leal", del modo en que hay que ser leal y "es decir lo que se piensa". "Hay veces que no he estado de acuerdo con él y se lo he dicho" pero "en lo esencial, estamos de acuerdo", ha concluido.