Blanco asegura que Curbelo podría no estar en las próximas listas electorales del PSOE

Blanco ha recalcado que "de confirmarse lo que parece" en el atestado, la actuación de Curbelo "es un hecho que hay que reprobar y el PSOE lo reprueba".

"No debemos olvidar que estamos también en la antesala de unas elecciones y si él no mueve ficha, no toma decisiones, desde luego, el PSOE no podría incluirlo en las próximas listas electorales", ha declarado Blanco.

La secretaria de Política Internacional del PSOE y coordinadora de la campaña electoral socialista para las próximas generales, Elena Valenciano, ha rechazado el comportamiento de Curbelo: "Nos avergüenza", ha publicado en su cuenta en la red social Twiter. Además, Valenciano considera que Cubero debería dimitir.

El grupo socialista en el Senado advirtió este viernes que tomará medidas si comprueba que Curbelo "no actuó correctamente", aunque el senador aseguró el mismo día que no piensa dimitir.