La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los diputados, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no tendrá el "apoyo activo" de la coalición soberanista para su investidura como presidente del Gobierno, pero tampoco la obstaculizará.

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, Aizpurua no ha querido concretar cuál va a ser el sentido del voto de EH Bildu, pero ha asegurado que, en todo caso, con "la postura que considere adecuada", no va a ser "un obstáculo" para la investidura de Sánchez, "sea cual sea el resultado" de las negociaciones entre el secretario general del PSOE y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Tras apuntar que Pedro Sánchez ha dado muestras de no querer el apoyo activo ni pasivo de EH Bildu, ha precisado que, en todo caso, "el apoyo activo no lo va a tener".