Bildu presentará mociones y ayunos para pedir el traslado de presos de ETA

Bildu registrará mociones en ayuntamientos y realizará la próxima semana tanto ayunos como concentraciones, entre otras movilizaciones, para reclamar el traslado de los presos de ETA "a Euskal Herria sin condiciones" y el fin de la actual política penitenciaria "de confrontación". A su juicio, es necesario que el Estado dé "pasos" en esta dirección y que la sociedad "sea protagonista y presione".

De este modo, el próximo viernes, las personas electas de Bildu en las diferentes instituciones harán un ayuno de 24 horas y se convocarán concentraciones en todas las localidades a las doce del mediodía. Ese mismo día, una delegación de la coalición soberanista participará durante 24 horas en el encierro que se desarrollará a partir del lunes en el campus de Ibaeta en San Sebastián, de la mano de la iniciativa 'Egin dezagun bidea'.

Cargos de Bildu en diferentes instituciones, entre los que se encontraban los alcaldes de San Sebastián, Arrasate, Pasaia, Orio, Bergara, Oiartzun o Antzuola, han ofrecido una rueda de prensa en la capital guipuzcoana para valorar la situación de los presos de ETA, en la que han ejercido de portavoces la alcaldesa de Usurbil, Mertxe Aizpurua, en euskera, y el parlamentario navarro Koldo Amezketa, en castellano.

En su intervención, Amezketa ha recordado que el panorama político "ha vivido en Euskal Herria el momento más importante de cambio en muchos años" como consecuencia, entre otras cuestiones, de la decisión de ETA de poner fin "al ciclo de lucha armada". En su opinión, ello lleva "a todos a la obligación de buscar una solución al conflicto en términos de democracia".

Tras hacer referencia al Acuerdo de Gernika y a la Declaración Internacional de Aiete, ha insistido en que es momento para que los Estados "se muevan y den una respuesta a la altura que exigen los acontecimientos y la sociedad vasca". En ese sentido, ha lamentado que "por desgracia, no parece que prevalezca la buena voluntad, sino la continuidad de la inercia de poner obstáculos en lugar de salvarlos".

"Estrategias del pasado"

"No se adivina aún ningún tipo de movimiento en positivo en las cuestiones que ofrecen margen para ello, todo lo contrario, ya que los discursos y la práctica se mantienen en estrategias del pasado", ha criticado Amezketa, quien ha subrayado que entre las cuestiones "prioritarias para avanzar de manera eficaz en el proceso de normalización y democratización" está la política penitenciaria.

Bildu ha considerado que abandonar la política "contra los presos" de ETA y "sacarla fuera de los parámetros de la política antiterrorista" e impulsar nuevas medidas orientadas a "resolver la cuestión de las cárceles", son reivindicaciones planteadas desde hace tiempo por la sociedad vasca que, en la actual situación, "toman nueva fuerza y se convierten elemento fundamental para poder asumir nuevos retos en el impulso del proceso de democratización".

En ese sentido, ha insistido en que "después de que ETA haya dado el paso del cese definitivo en la lucha armada, Euskal Herria espera al Estado y no hay excusas", aunque ha incidido en la necesidad de que la sociedad sea "protagonista y se movilice para presionar y alimentar este proceso" porque desde el Estado "no se adivina voluntad de dar pasos". "No podemos dejar en manos de los intereses del Estado el futuro de este proceso", ha añadido.

El parlamentario navarro ha afirmado que, en el camino hacia la normalización política, el "respeto a los derechos" de los presos de ETA es "un reto y una reivindicación de primer orden" que, desde el punto de vista político, es "fundamental abordarlo en positivo".

"La política que se les aplica se ha utilizado y utiliza todavía en parámetros de estrategia de confrontación, y eso es inaceptable en la actual situación política", ha reiterado.

Pasos principales

De este modo, para Bildu, los principales pasos a dar para superar la actual política penitenciaria son el traslado "a Euskal Herria, sin condiciones" de todos los presos, libertad para los presos con enfermedades graves, libertad provisional para los reclusos preventivos pendientes de juicio, acabar con la 'Doctrina Parot', libertad condicional para los presos que hayan cumplido las tres cuartas partes de la pena y la aplicación, "sin recortes ni arbitrariedades", de los beneficios penitenciarios.

Asimismo, la coalición soberanista ha valorado que el colectivo de presos de ETA-Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK) haya expresado "con claridad" su compromiso para con el proceso abierto, "brindando su adhesión al Acuerdo de Gernika y planteando mecanismos para intervenir y aportar como un agente activo en el proceso de resolución".

De este modo, ha señalado que, como ha sucedido en diferentes procesos a nivel internacional, "en Euskal Herria también es preciso solucionar la realidad que plantean desde las cárceles, y en el marco de ese proceso político de resolución, la implicación y aportación de los presos es fundamental".

Para impulsar el cambio de la política penitenciaria, Bildu llevará a cabo diferentes movilizaciones e iniciativas, entre las que se encuentra su adhesión a la manifestación del 7 de enero en Bilbao. Además, presentarán una moción en todos los ayuntamientos que recoge sus propuestas acerca de los reclusos, participarán en un ayuno el viernes, realizarán concentraciones y se sumarán a las movilizaciones convocadas por Etxerat.