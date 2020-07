La presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Lohitzune Txarola, ha asegurado que es "un hecho" que Bildu asistirá a los homenajes por las víctimas de ETA y, aunque no ha querido poner una fecha, no ha descartado que la primera vez que esto ocurra sea este viernes, coincidiendo con el aniversario del asesinato del exgobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui.



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Txarola se ha referido a las declaraciones del alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izagirre, quien ha dicho que "antes o después" Bildu tendrá que asistir a los homenajes que se celebren en recuerdo a las víctimas de ETA. Txarola ha dicho que no se marca "ninguna fecha", aunque "por supuesto" está "trabajando en esa posibilidad". "Esa posibilidad existe y esa posibilidad va a ser, por supuesto que iremos", ha afirmado.



La presidenta de las juntas guipuzcoanas ha asegurado que "es un hecho" y que "sí" lo van a hacer, aunque "no" hay una fecha todavía. Preguntada si puede ser este viernes, cuando se cumplen once años del asesinato de Juan María Jáuregui, ha respondido que "podría ser", aunque ha añadido que "esperaremos a mañana".



Por otro lado, ante la posibilidad de un comunicado inminente de ETA en el que la banda declare el cese de su actividad, Txarola ha dicho que no lo sabe y ha subrayado que ella no está en ETA y no tiene "ni idea de lo que quiere hacer ETA".



Txarola ha indicado también que en las Juntas Generales de Guipúzcoa hay un debate abierto sobre una posible declaración institucional conjunta de rechazo a la violencia y ha recordado que "hay varias mociones respecto a ese tema y habrá que debatirlo, hablarlo, y para eso están las juntas, para que nos reunamos los 51 y, si hace falta, durante todo el día se habla del tema y se llegue a un acuerdo".



"Hemos empezado a hablar de ello, de momento no hay acuerdo, pero poco a poco, hablando se entiende la gente y en una mañana no podemos llegar a un acuerdo", ha añadido.