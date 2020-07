Bildu y Aralar-NaBai presentan una moción de censura contra Yolanda Barcina

Bildu y Aralar-NaBai han registrado en el Parlamento Foral una moción de censura contra la presidenta Yolanda Barcina, la primera que se presenta en la historia de Navarra, aunque previsiblemente no será aprobada, porque necesita el respaldo del PSN, que ya han anunciado que no la apoyará.

Estas formaciones nacionalistas, que han propuesto como candidato a la presidencia a Juan Carlos Longás, parlamentario independiente de NaBai, pretenden con esta iniciativa acceder a la presidencia del Gobierno de Navarra para convocar elecciones anticipadas. La moción, que será debatida en el pleno en dos semanas, cuanta con los votos de NaBai (6 parlamentarios) y Bildu (7) y, aunque finalmente sumaran los de Izquierda-Ezkerra (3) y Geroa Bai (2), serían insuficientes para llegar a la mayoría absoluta, frente a los des de UPN (19) y PPN (4) y la falta de apoyo del PSN (9).

En la moción, sus proponentes argumentan que el Ejecutivo de Barcina está hoy "paralizado, desconcertado e inoperante", tras la ruptura hace casi un año del pacto con PSN, que ha dejado a UPN en minoría parlamentaria, "incapaz de conseguir la aprobación de los Presupuestos para 2013" y con dificultades para sacar adelante iniciativas.

La moción ha sido registrada por los parlamentarios de Bildu Maiorga Ramirez y Bakartxo Ruiz y los de Aralar-NaBai Txentxo Jiménez y Juan Carlos Longás, este último candidato a la presidencia, quien ha comentado a los periodistas que todavía se pueden generar consensos, sobre todo teniendo en cuenta los "acontecimientos de las últimas semanas", en referencia al caso Caja Navarra.

Preguntado por la posibilidad de que Yolanda Barcina sea imputada por el caso Caja Navarra, Longás ha rechazado "hacer hipótesis sobre las actuaciones que puedan hacer otras personas cuando no está en nuestra mano". "No sé si una posible imputación de la presidenta podría llevar a un cambio de postura de los socialistas", ha planteado, aunque ha insistido en que, si bien Bildu y Nabai no podrían presentar otra moción de censura en seis meses, el PSN puede presentar una "cuando le parezca oportuno".