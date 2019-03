Benigno Blanco: "Si el Gobierno retira la ley del aborto se juega un posible batacazo electoral"

La fecha límite para aprobar la reforma de la ley del aborto la estableció antes de las vacaciones estivales el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Entonces emplazó a la prensa al último Consejo de Ministros del verano, sin embargo, con el día ya cumplido el anteproyecto de ley aprobado el 20 de diciembre parece estar lejos de llevarse a cabo.

Ante lo que parece un paso atrás por parte del Gobierno las organizaciones provida se sienten "profundamente indignadas" y este fin de semana ya han salido a la calle para protestar por este retroceso del PP.

El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha explicado hoy en Espejo Público que si el equipo de Mariano Rajoy "hubiese rectificado hace tiempo, si no lo hubiesen metido en el programa electoral, se puede discutir" pero añade que "a estas alturas no tiene justificación ninguna".

Además no comparte la "disculpa del consenso" ya que mantiene que "sobre el aborto no es posible el consenso" y cuestiona por qué hay que buscarlo "cuando gobierna la derecha y no hace falta con la izquierda".

Blanco reta al Ejecutivo a ser "valientes" porque dice echar en falta "claridad". "Si han decidido guardarla en un cajón que salgan y expliquen por qué".

Sobre la repercusión que la retirada de la Ley tendría en las próximas elecciones, Benigno Blanco asegura que "la caída electoral del Gobierno se produce el primer año antes de que se plantease la reforma del aborto. Tiene mucho más que ver con las políticas económicas y fiscales". Además especifica que "desde el 20 de diciembre que se aprueba el anteproyecto, el PP no cae nunca".

Además, tiene claro que ninguna persona vota pensando sólo en una cosa, pero aclara que "muchos que votan al PP sí le dan mucha importancia a este tema. Por lo tanto, creo que el PP se está jugando en términos electorales la posibilidad de un serio batacazo", y sentencia que "si defrauda a esa parte de su electorado, tan cerquita de las elecciones, sí dejarán de votarlo porque se sienten engañados y traicionados".

Blanco ha lanzado desde el plató de Espejo Público una fecha límite "si el 30 de septiembre el Gobierno no se ha definido ya claramente entiendo que no quiere sacarlo adelante porque entramos en unos plazos en los que es muy difícil".