La Marcha por la Vida advierte a Rajoy de que se juega millones de votos si no deroga la ley del aborto

La V Marcha por la Vida, organizada por la plataforma Derecho a Vivir y la organización Hazteoir.org, ha trascurrido en Madrid con el mensaje al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que millones de españoles no le votarán en las próximas elecciones si no deroga la actual ley del aborto. Así lo han asegurado Gador Joya e Ignacio Arsuaga, responsables de las asociaciones organizadoras, que han dicho que continuarán con las movilizaciones de aquí a las próximas elecciones municipales mientras Rajoy no cumpla su compromiso electoral de derogar la norma aprobada por el anterior gobierno socialista.

Tras la pancarta 'SOS. España. No más plazos sin cumplir. Derogación del aborto ya', los manifestantes han partido desde la Gran Vía, esquina con San Bernardo, con el fin de concluir en la Glorieta de Ruiz Giménez tras pasar por delante del Ministerio de Justicia. "Gallardón, aborto abolición", "Vaya, vaya Soraya nos engaña" y "Si les matan, no les votes" son algunos de los lemas coreados en la marcha.

El acto de Madrid es uno de los más de sesenta distribuidos por localidades de España y del exterior para reclamar a Rajoy que cumpla con la promesa electoral de mejorar la protección legal de la vida del concebido y de la mujer embarazada. Esta convocatoria coincide en el tiempo con una semana en la que la reforma de la ley del aborto ha protagonizado la actualidad política después de que el Ejecutivo no la haya enviado al Consejo de Ministros a pesar de que el responsable de Justicia, Albero Ruiz-Gallardón, afirmara hace semanas que sucedería antes de acabar el verano.

El pasado viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el Ejecutivo trabaja en encontrar el consenso sobre esta norma.