La base del 15-M se desmarca de la iniciativa "Ocupa el Congreso"

La asamblea general de Sol, uno de los principales colectivos del movimiento 15-M, ha acordado desmarcarse de la ocupación del Congreso convocada por Internet para el próximo 25 de septiembre, según un comunicado dado a conocer tras sus deliberaciones internas. El texto acordado deja claro que no apoyan la convocatoria al considerar que su procedimiento es "contrario" a sus consensos internos, si bien no ponen en tela de juicio los motivos que han generado la iniciativa ciudadana.

La iniciativa "Ocupa el Congreso", que tiene como objetivo acampar "de forma indefinida" en los alrededores de la Cámara "hasta conseguir la disolución de las Cortes y la apertura de un proceso constituyente", está siendo impulsada en las redes sociales por la 'Plataforma ¡En pie!'. "Somos personas reunidas en un movimiento de carácter social, antineoliberal, anticapitalista y democrático. Hemos confluido en este momento porque creemos que la sociedad debe dar un paso al frente en la determinación de su soberanía y porque creemos que ha llegado la hora de exigir una democracia directa y participativa" aseguran en su página web.

Hasta el momento, la acción 'Ocupa el Congreso', entre cuyos objetivos están la "dimisión del Gobierno en pleno", "la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado" y "la apertura de un proceso constituyente transparente y democrático para redactar una nueva Constitución", cuenta con el apoyo de más de 36.000 personas en Facebook y otras 22.000 que, aunque no se han posicionado, no han descartado su asistencia.

Precisamente dicha plataforma organizó el pasado 5 de agosto una asamblea para presentar ante los distintos grupos simpatizantes del 15-M la convocatoria prevista para el próximo 25 de septiembre, asamblea en la que participaron colectivos de indignados de diferentes municipios de Madrid así como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o Democracia Real Ya Madrid, entre otros, y en la que se acordó seguir trabajando en la acción hasta la próxima reunión.

La asociación Democracia Real Ya! (DRY!), una vertiente que se escindió de la Plataforma del mismo nombre para constituirse como entidad propia, ya anunció su decisión de "desvincularse totalmente" de la acción 'Ocupa el Congreso'. A través de un comunicado, la asociación DRY! explica que aunque considera que el Gobierno no es "legítimo" por no haber "cumplido los compromisos con los que se presentó a las elecciones", cree que "forzar su dimisión, sin haber definido previamente un proyecto que acompañe a un futuro constituyente, no tiene sentido".

"Nos consta que la preparación de la acción, a día de hoy, es escasa, y que sus impulsores no han definido el objetivo de la acción, más allá de hacer dimitir al Gobierno y establecer un proceso constituyente", advierten en el texto difundido a través de su web, en el que tachan de "irresponsabilidad" convocar una movilización "tan arriesgada, sin tener un objetivo claro". "Es necesario un trabajo más concienzudo y meticuloso, y alternativas reales y concretas", aseveran.