Barcina, tras siete horas declarando, cree que la moción de censura "no procede"

La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ha afirmado tras su comparecencia parlamentaria sobre la acción de su Gobierno en la Hacienda foral que "no procede" la presentación de la moción de censura anunciada por el PSN-PSOE.

Barcina ha comparecido durante siete horas y media ante la comisión de investigación que trata de esclarecer si se produjo injerencia política en la acción de la Hacienda foral.

En su comparecencia, Barcina ha dicho que no piensa cesar a la consejera responsable de Hacienda, Lourdes Goicoechea, ni disolver el Parlamento para adelantar los comicios en la comunidad foral.

En declaraciones a los periodistas a su salida del Parlamento, ha aludido a la anunciada moción de censura de los socialistas y ha dicho: "Ellos son los que han echado ese órdago al Gobierno y ellos mismos".

Barcina entiende que el partido socialista anunció la presentación de la moción de censura "sin profundizar" en si las acusaciones de injerencia en la Hacienda tenían fundamento.

"No procede la moción de censura", ha afirmado Barcina, tras asegurar que los trabajos acometidos por la comisión hasta el momento han puesto de manifiesto que "no ha habido corrupción", "no ha habido ilegalidad".

La presidenta ha indicado que "algunos pueden hablar de distintos comportamientos", pero ha insistido en que todas las acciones hechas han sido legales.