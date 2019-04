Bárcenas:"Las donaciones que recibí del PP fueron a cambio de cariño exclusivamente"

El extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas compareció este lunes en la comisión del fraude en el Parlament, y pese a que se negó en todo momento a declarar sobre sus causas judiciales, dejó una colección de frases irónicas que han hecho de la sesión una de las más singulares desde que empezó sus trabajos.

Preguntado por sus cuentas en Suiza, el extesorero sorpendió a todos cuando recalcó que estas cuentas no sólo existieron en el pasado, sino que siguen existiendo: "Las cuentas no eran mías, son mías". Bárcenas se definió como una persona hábil y con una fortuna razonable que ha sabido gestionar unos beneficios y multiplicarlos, y aseguró que en el juicio quedará acreditado que el dinero en Suiza es legal, y ha negado tener dinero en otros paraísos fiscales, ya sea "en las Islas Vírgenes o en las no vírgenes".

Pese a admitir su relación con la banca suiza, se declaró "no experto" en paraísos fiscales, y en más de un ocasión se mostró molesto por el tono de las preguntas de los diputados, a los que ha acusado de no entender que no tenía ninguna intención de no declarar. "Me empieza a resultar violento responder siempre lo mismo", recriminó a un parlamentario, mientras que a otro le preguntó si las preguntas estaban dirigidas a él, algo que era obvio, ya que era el único compareciente de la sesión.

"Preguntado por si su defensa la paga el PP, ironizó con que "podría ser, ojalá", y lamentó que, pese a no querer declarar, muy a su pesar los diputados le sacaron algunas respuestas. Bárcenas aseguró que las donaciones que recibió el partido siempre fueron a cambio de "cariño exclusivamente", y ha negado que los donantes dieran el dinero a cambio de adjudicaciones en obra pública.

El encontronazo más fuerte lo ha tuvo con el diputado de ICV-EUiA Joan Mena, ya que a Bárcenas le molestó su tono, y lamentó tener que "tragar" en un parlamento que le llamen 'ladrón, 'chorizo' y 'gentuza', ya que lo considera descortés. Cuando Mena acabó una de sus intervenciones, Bárcenas le ha espetado: "Usted es un gran genio que ha tenido su momento de gloria en esta legislatura". Mena acusó a Bárcenas de haber hecho una peineta al Parlament negándose a declarar como la que hizo con la mano en su día a unos periodistas y que quedó retratada en fotografía ya célebre, y el extesorero se enfadó con el diputado: "Es usted un gran impertinente que se permite despotricar abiertamente". C

En otro momento, el diputado del PP Santi Rodríguez le preguntó qué le parecia que en Catalunya se hubiera condonado deuda al PSC y a ERC, y Bárcenas le contestó que era una "práctica general e incorrecta" que hacían todos los partidos, incluido el PP. Aseguró desconocer completamente la financiación del PP catalán, pero se ha permitido apuntar que las donaciones recibidas por este partido en Catalunya deben de haber sido siempre altruistas, ya que "nunca" ha tenido poder en las instituciones catalanas.