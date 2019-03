Bárcenas pide ser readmitido como tesorero del PP y el partido lo rechaza por "extemporáneo"

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha pedido este miércoles ser readmitido en el PP en ese mismo cargo o el de gerente, a lo que el abogado de la formación ha alegado que su solicitud es "extemporánea", al pedirlo cinco años después de su excedencia forzosa, y que se trata de puestos de "máxima confianza" que además están ya ocupados.



Estos son los principales argumentos expuestos por las partes en el juicio celebrado este miércoles ante el Juzgado 31 de lo Social de Madrid por la demanda que Bárcenas presentó contra el partido para pedir su reingreso en la formación política al considerar que se encontraba en situación de excedencia forzosa del PP por lo que estaba en condiciones de reclamar su reingreso.



Aunque Bárcenas no ha declarado en la vista celebrada ante la titular del Juzgado, Carmen López, su abogado, Enrique Villegas, ha manifestado la voluntad del extesorero de volver a trabajar en el PP y ha defendido que de no ser readmitido su cliente deberá percibir una indemnización de 900.000 euros, tasando su antigüedad en 1982.



A este respecto, el representante del PP Iván Gayarre, del despacho Sagardoy, ha rechazado la petición de Bárcenas por "extemporánea" (han transcurrido cinco años desde que pidiera esa excedencia en 2004 para ser senador del PP por Cantabria) y porque los cargos que reclama (gerente y tesorero) están ya ocupados por Carmen Navarro.



Además ha señalado que se trata de puestos de "máxima confianza" de los órganos de dirección del partido y ha explicado que ambos caros están actualmente refundidos en uno porque "la situación del partido no ha sido buena estos años" y por tanto tampoco podría ocuparlos.



"Nos alaba que un trabajador quiera volver porque para una empresa siempre es bueno a pesar de todo lo sucedido", ha ironizado Gayarre.



En cuanto a la posibilidad de que se le indemnice de no ser readmitido por el partido, Gayarre ha indicado que, en todo caso, "está todo pagado" porque la formación ya le abonó 719.502,99 euros entre 2010 y 2013 en concepto de despido, cantidad que ha asegurado coincide "por casualidad" a la que habría que pagarle por no readmitirle en el puesto de tesorero si se computa desde su antigüedad, que ha situado en febrero de 1989, hasta 2004.



Por ello, ha advertido que "si se condena al PP en este pleito se hará un enriquecimiento injusto" a Bárcenas porque se le pagaría dos veces por su despido.