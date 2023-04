Ayuso no valora la exhumación de Primo de Rivera y pide no seguir "en bandos" ni en "errores del pasado"

La exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera de la basílica del Valle de los Cuelgamuros, antes conocido como 'de los Caídos' está dando que hablar. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha entrado en valoraciones, pero sí que ha pedido no continuar "en bandos" ni en "errores del pasado".

"Él dejó escrito que quería estar enterrado en un campo santo"

"Tampoco podemos valorar, teniendo en cuenta que él dejó escrito en su testimonio que quería estar enterrado en un campo santo, es decir, en un cementerio religioso y no en un cementerio civil", explica Ayuso, a lo que añade su preocupación "de manera en paralelo, es que la historia está para conocerla, para conocer la verdad y aprender de ella.Y sin embargo, desde Zapatero estamos viendo que se está haciendo un trabajo diferente", ha dicho en declaraciones a los periodistas después de acudir a la Minimaratón en El Retiro.

"Los españoles no quieren un ambiente de preguerracivilista"

Isabel Díaz Ayuso considera que los españoles "no quieren un ambiente de preguerracivilista", pues "la guerra civil no la quería la inmensa mayoría de los españoles" porque "sus propios protagonistas querían perdonar y reconciliarse".

A pesar de esto, la presidenta madrileña considera que después de décadas, que ahora se ha visto cómo desde la etapa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se quiere "cuestionar todo para cuestionar en realidad la transición que es lo que está en juego" y es lo que incluso "Bildu ha pretendido reescribir a través de la memoria histórica".

"Es realmente una falta a la verdad, que es lo importante. La historia tiene que ser verdad. Todo lo que está pasando en paralelo me parece innecesario y está perjudicando a muchos españoles. Yo creo que no tenemos que seguir en bandos. No podemos volver a los errores del pasado", asegura.

Fuentes de Moncloa confirmaban este jueves que los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, serán trasladados el próximo lunes desde la basílica del Valle de los Caídos al cementerio madrileño de San Isidro, pues sus familiares solicitaran la exhumación y de acuerdo con la nueva Ley de Memoria Democrática. En octubre, la familia solicitó exhumar sus restos personalmente "en la estricta intimidad familiar".