Ayuso defiende a Milei y protagoniza un tenso rifirrafe con la oposición: "Es un honor recibir al presidente legítimo"

Tenso pleno en la Asamblea de Madrid y el origen de los rifirrafes han tenido un nombre propio: Javier Milei. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que para el Gobierno regional "es un honor recibir al presidente legítimo, elegido él sí, por amplia mayoría en las urnas por el pueblo argentino". Una afirmación que ha desatado la contundente respuesta del portavoz socialista, Juan Lobato: "va a dar una medalla a quien insulta a España".

Isabel Díaz Ayuso ha recordado que el presidente argentino va a visitar el sábado al canciller socialista, Olaf Scholz, y ha preguntado si el dirigente alemán está en la ultraderecha. La presidenta regional ha defendido que si el presidente argentino, Javier Milei, "realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis democrática y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido en que para su Gobierno "es un honor recibir al presidente legítimo elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas por el pueblo argentino". Ha criticado que en España "tenemos delante a un Gobierno que nos insulta y nos difama desde viajes en el extranjero a nosotros y nuestras familiares, que permite que se insulte constantemente a España y al Rey, con socios de Gobierno y medio Gobierno insultando al Rey de todos".

Ayuso recrimina al PSOE que se calle cuando "nos quitan infraestructuras y proyectos a Madrid". "Tenemos un delegado del Gobierno que insulta todos los días al alcalde de Madrid y al Gobierno de la Comunidad de Madrid y están borrando delitos, provocando que ahora mismo no seamos iguales ante la ley", ha recriminado.

Ante esto, se ha dirigido directamente a Lobato para preguntarle; "de qué lealtades y de que instituciones nos están hablando, cuando nos traen inmigrantes solamente para repartir favores y los tratan como fardos dejándolos en el aeropuerto". Ayuso considera que "deslealtad es lo que hacen ustedes, los socialistas, y lo que hace usted cada día", porque "le dieron a elegir entre el honor y la poltrona y ya veremos algún día si va a poder defender tanto el honor como la poltrona".

Críticas del Gobierno

La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que Ayuso, "se equivoca" al reunirse con Milei. "El presidente Milei ha faltado al respeto al presidente del Gobierno de España, recuerda la ministra, por lo que considera que "desde cualquier punto de vista no es aceptable" el comportamiento del presidente argentino.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com