Milei vuelve a cargar contra Sánchez: "El cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme"

Un mes después de que el presidente argentino Javier Milei participara en un acto político en nuestro país, el próximo viernes vuelve a España. Lo hace para recibir la medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y se la entregará la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, siendo este el único encuentro que mantendrá el mandatario argentino en su viaje.

En su agenda no figuran reuniones con Pedro Sánchez, ni con ningún otro miembro del Gobierno, y pese a haber pedido audiencia con el Rey, finalmente Milei no será recibido por Felipe VI. Su visita está envuelta en polémica, le acompaña desde que en el mes de mayo participara en un acto de Vox y cargara contra Begoña Gómez, la mujer del Presidente del Gobierno. La llamaba "corrupta" y hacía referencia a la carta de Sánchez, sin embargo días después no se hizo cargo de sus palabras.

Vuelve a cargar contra Pedro Sánchez

Desde entonces se abría una crisis diplomática sin precedentes entre ambos países que el argentino continuó avivando en medios locales: "Es tan cobarde que necesitó mandarme a mujeres para pegarme". Mensajes dirigidos a Sánchez que tensionaban cada vez más las relaciones entre ambos gobiernos. Sin embargo, y a tan solo dos días de su viaje a Madrid, Milei ha vuelto a cargar contra el presidente: "El cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme".

Explicaba en una entrevista a Todo Noticias, cadena argentina. Cuando el presentador le pide que precise y que diga quién es el cobarde, el presidente no duda en contestar "Sánchez". "Muy cobardemente me mandó a las mujeres a agredirme", argumentaba.

Alemania y República Checa, los siguientes destinos de Milei

Añadía sobre Sánchez que en materia de libertad de expresión es "el modelo de (Nicolás) Maduro el que está aplicando". Declaraciones que hacen caso omiso a la petición de la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, quien reclamó el martes a Milei que mantuviese una actitud de "respeto hacia las instituciones de este país y hacia el pueblo español".

Su paso por Madrid solo es la primera parada de una gira europea que continuará en Alemania y República Checa, sin embargo en el resto de países Milei sí que se reunirá con sus jefes de gobierno, sus homólogos Olaf Scholz y Petr Fiala.

