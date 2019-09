La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que nunca hablará de su socio de Gobierno (Ciudadanos) "más que en positivo" y pondrá en valor aquello que les une.

Díaz Ayuso ha declinado comentar un tuit del vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, en el que ha señalado que "no se debe confundir lealtad con complicidad. No vamos a parar hasta levantar todas las alfombras de la Comunidad de Madrid, le pese a quien le pese...y caiga quien caiga". "Nunca hablaré de mi socio de Gobierno más que en positivo, redundaré en todo aquello que nos une, porque por eso nos han puesto aquí los ciudadanos", ha resaltado la presidenta madrileña, quien ha subrayado que no se da por aludida con esas palabras.

Los ciudadanos de Madrid quieren que sus instituciones estén funcionando y ofreciendo soluciones en un momento en el que el Gobierno de España está "utilizando todo el poder del Estado para una posible campaña electoral", ha argumentado la presidenta madrileña en la rueda de prensa posterior a la primera reunión institucional que ha mantenido con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

En este contexto, ha destacado, "Madrid tiene que estar a la altura dando soluciones y hablando de lo que importa a los ciudadanos". Díaz Ayuso ha afirmado que va ser "una fiel compañera" del vicepresidente regional y de todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ha indicado que no duda de que van a intentar llevarla a declarar a la comisión de investigación sobre Avalmadrid en la Asamblea para "intentar desprestigiarla".

Además, Ayuso ha dicho que espera que las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes dejen de estar imputadas por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid y ha querido quedarse "con lo positivo de su gestión en el pasado". Tras señalar que "hay que respetar los tiempos de la justicia", la presidenta madrileña ha querido quedarse "con lo positivo" de la gestión de Aguirre y Cifuentes "en el pasado y que ha redundado en beneficio de los madrileños", en la sanidad pública, en el Metro, en el programa de bilingüismo y en la transformación de Madrid.

Ha recordado que ha habido muchísimas personas que han sido imputadas y que después han sido desimputadas en poco tiempo, como Alberto Ruiz-Gallardón, la senadora por Murcia Pilar Barreiro o los alcaldes de municipios madrileños como Las Rozas o Majadahonda, y ha subrayado: "Estoy convencida de que eso es algo que sucederá y que espero evidentemente".