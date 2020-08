El ayuntamiento de Barcelona retira la Medalla de Oro al rey Juan Carlos

El pleno del ayuntamiento de Barcelona ha acordado retirar la Medalla de Oro de la Ciudad y el resto de honores al rey emérito, Juan Carlos I, y ha reprobado al Gobierno por considerar que ha tenido "complicidad activa en la salida clandestina" del monarca del país. La resolución ha sido aprobada solo con los votos de los grupos independentistas, ERC y Junts per Cat, que han forzado la celebración del pleno. El anterior jefe del Estado decidió abandonar el país e instalarse en Emiratos Árabes Unidos, mientras la Fiscalía del Tribunal Supremo decide si son motivo de investigación judicial las informaciones que hablan de posibles comisiones en paraísos fiscales a resultas del contrato del AVE en Arabia Saudí.

Las ausencias deciden la votación

Barcelona En Común (BComú) se ha abstenido porque los independentistas no han querido suprimir la reprobación al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, según ha explicado la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, el mismo motivo esgrimido por el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni (PSC), para votar en contra. Ciudadanos y PP, que exigieron que no se celebrase el pleno por considerar ilegal que se debata en él sobre la monarquía y la autodeterminación, han votado en contra, mientras que Manuel Valls y Eva Parera, que también lo denunciaron, no han asistido. Estas dos ausencias han facilitado el resultado de la votación a favor de la retirada de honores a Juan Carlos I. Ha tenido 15 votos a favor y 14 en contra.