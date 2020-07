El ayuntamiento de Alcorcón no tiene ni para sellos

Más audios en Onda Cero

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha criticado que el Servicio Estatal de Correos y Telégrafos haya decidido cancelar el contrato con el Ayuntamiento de la localidad coincidiendo con la llegada a la Alcaldía del PP y en base a la deuda contraída por el anterior equipo de Gobierno, que asciende a 121.783,33 euros.

En la comunicación, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos recuerda que ya fue reclamado el abono de 76.995,23 euros los días 17 y 31 de marzo del presente año, una cantidad que se ha elevado hasta los 121.783,33 euros en la actualidad. "Dado que con esta fecha continúa sin hacer efectivo el pago correspondiente a la deuda (...) le comunicamos que a día de hoy esta sociedad considera resuelto el contrato", explica el burofax de Correos, que añade asimismo que el expediente que documenta la deuda del Ayuntamiento "ha sido trasladado a la asesoría jurídica para iniciar los trámites de reclamación a través de la vía judicial".

Este hecho, según ha subrayado David Pérez, supone que el equipo de Gobierno del PP haya visto "comprometido" su trabajo por las deudas del anterior Ejecutivo "hasta el punto de no tener dinero ni para mandar cartas". "Quiero destacar la poca vergüenza y el abuso que significa que el Ayuntamiento debiera ese dinero y no lo haya pagado, lo que da cuenta de la constante que existía de no pagar a nadie", ha indicado Pérez, quien ha arremetido asimismo contra Correos por demorar la cancelación del contrato.

"Asistimos con gran disgusto al hecho de que Correos, dependiente del Gobierno socialista, decida suspendernos el contrato a nosotros, al día siguiente de tomar posesión un equipo que no tiene culpa de la gestión del PSOE", ha señalado, para preguntarse por qué si existía esa deuda y Correos tenía intención de suspender el contrato "no tuvo la decencia de suspenderlo cuando estaba el PSOE en el Gobierno, que es el que había generado esa deuda". "Poca vergüenza en un sitio y poca vergüenza en el otro", ha agregado el regidor.

Ante este "terrible abuso e irresponsabilidad de una forma de gestionar incompatible con la legislación", tal y como ha definido Pérez la etapa socialista en la ciudad, el alcalde ha anunciado que el PP pedirá "responsabilidades de todo orden, no sólo políticas". "Puede haber otras responsabilidades y es lo que estamos estudiando, estamos haciendo consultas jurídicas sobre algunos hechos concretos", ha matizado.