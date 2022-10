Un autobús de Hazte Oír circulará en Madrid contra la Ley Trans y con los lemas "no a la mutilación infantil" o "las mujeres no tienen pene"

La polémica Ley Trans, que ha provocado una división dentro del PSOE y un nuevo punto de fricción en el Gobierno de coalición entre socialistas y Unidad Podemos, estará en el objetivo de la nueva protesta de la organización Hazte Oír que volverá a sacar su autobús por las calles de Madrid para protestar contra esta ley.

El autobús #StopLeyTrans circulará por la capital de España durante dos semanas, con lemas como "les niñes no existen", "no a la mutilación infantil" o "las mujeres no tienen pene".

Según explica Hazte Oír en un comunicado, la Ley Trans que quiere tramitar el Gobierno deja "desprotegidos principalmente a los niños y a las mujeres frente a graves abusos como son la mutilación de sus genitales, la hormonación y la esterilización".

Hazte Oír denuncia que con la llamada Ley Trans, los menores tendrán en su mano el exigir que se les apliquen "cirugías irreversibles que afectan a sus genitales de por vida".

Además, la organización argumenta que "no se reconoce el sexo biológico, por lo que cada uno decidirá lo que quiere ser cuando le venga en gana. En el DNI y en toda su actividad como ciudadano".

El autobús de Hazte Oír portará también un código QR que enlaza a la web StopLeyTrans.org, donde se incluye información sobre las consecuencias de esta ley y además se anuncia la manifestación que la plataforma ha organizado para el próximo 11 de noviembre con la participación de médicos, especialistas y "víctimas" de la ideología de género.

El polémico autobús transfóbico de Hazte Oír

No es la primera vez que la organización Hazte Oír saca por las calles un autobús con lemas contra leyes del Gobierno. Ya lo hizo en el pasado con un lema contra la transexualidad y con el lema 'los niños tienen pene, que no te engañen'.

Un juzgado de Madrid prohibió en aquel entonces que el autobús circulará por Madrid al entender que ese mensaje no se limitaba a exponer el ideario del colectivo, sino que se dirigía a personas con una orientación sexual diferente para lesionar su "dignidad".