Pedro Sánchez da positivo en COVID-19 y no podrá asistir a la cumbre del G20 en Nueva Delhi

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dado positivo en coronavirus este jueves al realizarse el test preceptivo para asistir a la cumbre del G-20. De esta manera, no podrá realizar su viaje a la ciudad de Nueva Delhi los próximos 9 y 10 de septiembre. Desde la Secretaría de Estado de Comunicación han trasladado que el jefe del Ejecutivo "se encuentra bien y seguirá trabajando desde su residencia".

Debido a este incidente que provoca la ausencia de Pedro Sánchez en Nueva Delhi, Moncloa ha comunicado que el Gobierno de España tendrá su representación con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

El propio Presidente del Gobierno de España en funciones ha lanzado un mensaje sobre su estado de salud a través de la red social 'X': "Esta tarde he dado positivo en COVID y no podré viajar a Nueva Delhi para asistir a la Cumbre del G-20. Me encuentro bien. España estará magníficamente representada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y el ministro de Exteriores, UE y Cooperación".

No es la primera ocasión en la que Pedro Sánchez da positivo en coronavirus. Ya padeció la enfermedad a finales del mes de septiembre del año 2022 tras su asistencia a la 77 Asamblea General de Naciones Unidas que se celebró en Nueva York. En aquel momento, Sánchez se vio obligado a cancelar su agenda institucional y política de forma presencial, de manera que no pudo asistir a la clausura del Foro La Toja o a la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavá (Barcelona).

