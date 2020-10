La Audiencia Nacional prevé responder hoy si paraliza a las nuevas restricciones de Sanidad en Madrid

La Audiencia Nacional previsiblemente va a pronunciarse este lunes sobre las medidas cautelarísimas que ha solicitado un particular a título personal contra la nueva normativa y las restricciones de movilidad en Madrid impuestas por Sanidad.

El recurso presentado ante la Audiencia Nacional es contra el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que permite confinar Madrid. El abogado, Curro Nicolau, ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que adopte una medida cautelarísima para suspender la vigencia del acuerdo y la resolución o al menos reconocer que existe "una situación jurídica individualizada".

Los recursos del Gobierno de Ayuso y de Vox

Las restricciones de movilidad frente a la pandemia de coronavirus aplicadas en Madrid y 9 localidades más de la región desde el pasado viernes tienen dos decisiones judiciales pendientes. Por una parte, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrió la aprobación de dichas limitaciones y por otra la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio solicitó medidas cautelarísimas sobre la orden de Sanidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene de plazo hasta el próximo miércoles para resolver la solicitud presentada por Vox para la suspensión con carácter urgente de la orden de Sanidad. Fuentes jurídicas han confirmado que la solicitud ha entrado este lunes por la mañana en el Alto Tribunal madrileño, que ahora tiene 48 horas para emitir una resolución.

Si las cautelarísimas se aceptan las medidas aprobadas por Sanidad quedarían en suspenso hasta la emisión de una sentencia. "Ni el acuerdo del Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud ni, en consecuencia la Orden del Ministro refieren en sus textos ningún estudio científico preciso que justifique la adopción de las medidas. Presentan la apariencia de ser más políticas que científicas", se recoge en ese recurso.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM tendrá que deliberar también esta semana sobre la ratificación de las medidas ordenadas por el Gobierno y plasmadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Desde que el escrito entra en el registro hay un plazo de tres días. Hasta que no haya aval judicial, el Gobierno regional no podrá imponer sanciones a los ciudadanos que no cumplan con las restricciones de movilidad impuestas y sólo habrá controles informativos.

Más a largo plazo, la Audiencia Nacional tendrá que pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid una vez haya sido admitido el recurso. Madrid tiene diez días para presentar sus alegaciones, que tendrán que decidirse en el plazo de cinco días por parte de los magistrados para deliberar sobre la impugnación.