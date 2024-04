Javier de Andrés (PP): "La administración pública vasca no está haciendo bien su trabajo"

Javier de Andrés (Vitoria, 3 de octubre de 1967). El ex Diputado General de Álava y ex delegado de Gobierno en el País Vasco es el candidato a Lehendakari del Partido Popular para las elecciones del País Vasco del 21 de abril.

"Lo que me diferencia del resto de candidatos es que yo tengo una experiencia de gobierno. He dirigido la Diputación Foral de Álava y, además he formado parte del gobierno nacional, y creo que esa experiencia me distingue".

¿Qué preocupa a los vascos?

"Yo creo que a los vascos lo primero que les preocupa es que la industria vaya bien, que las empresas vaya bien, que haya actividad económica y luego que la administración en las materias que tiene competencia como sanidad o como educación dé un servicio bastante mejor del que se está dando, cuando además nos está saliendo carísimo. La administración pública vasca no está haciendo bien su trabajo. En ámbitos fundamentales como educación, sanidad y seguridad, estamos fallando en los tres", explica en una entrevista a Antena 3 Noticias.

La relación entre Euskadi y España

"En la relación entre Euskadi y España, lo importante es que nosotros formamos parte de España. Hemos hecho España. A los vascos nos gusta tener nuestro gobierno, nos gusta tener nuestra identidad, nos gusta tener nuestra capacidad de autogobierno. Tanto PNV como PSOE, Podemos o Bildu pretenden convertir Euskadi en otra cosa. por eso en las ideas de construcción nacional", indica el candidato del PP para las elecciones vascas..

Javier de Andrés tiene la esperanza de "que de lo que se ha hecho en Cataluña tan mal, con esa iniciativa unilateral, yo espero que haya servido para ver qué es lo que no tenemos que hacer nosotros".

Tres propuestas de su programa

"De nuestras tres propuestas inmediatas en caso de gobernar, tenemos una materia fundamental como es la de la sanidad. Vamos a buscar la gente con merito, no vamos a hacer un filtro ideológico o lingüístico. En educación, vamos a buscar también en la excelencia, desde luego el aprobado en general está clarísimo que no es la solución. Y en tercer lugar, creo que en el tema de la seguridad tenemos que ser mucho más severos".

Pactos de Gobierno

De cara a posibles pactos después de las elecciones del 21 de abril, "yo creo que el Partido Popular va a ser imprescindible en un momento en el que el Parlamento Vasco no va a dar mayorías a nadie y creo que nuestro papel será el de de equilibrar la política vasca, centrar la política vasca", ha asegurado.

"Nosotros lo que queremos para el el próximo gobierno, no es solamente que no gobierne Bildu como alguno puede pretender, lo que no queremos es que tampoco haya un proyecto de Bildu en marcha y lo que vamos a hacer es intentar evitar que haya pactos constantes que al final gobierne quien gobierne parece que se hace lo que quiere Bildu", indica.

