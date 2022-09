Así vive Vox su primera gran crisis interna por la situación de Macarena Olona

Hace un mes y medio que Macarena Olona abandonó la política alegando un problema de salud ajeno a su voluntad. Lo hacía después de las elecciones de Andalucía, donde Vox no logró los resultados que esperaba.

A pesar de ello prometió una "entrega absoluta" dentro del partido, aunque poco después trascendió que volvería a su puesto de Abogada del Estado. No desapareció de la vida pública y tras su recuperación emprendió el camino de Santiago con simpatizantes.

Vivió un escrache en la Universidad de Granada, cuando participaba en una conferencia sobre la "inconstitucionalidad de los estados de alarma". Ese mismo día se supo que ya no era afiliada a Vox.

Lo confirmó el propio líder del partido, Santiago Abascal, que confesó no ser "capaz de explicar muchas cosas". Después de esto, la propia Olona anunció que llamaría a Abascal para ver si seguían "caminando juntos". "La primera persona con la que tengo que hablar es con Santi", explicó.

Vox enfrenta su primera gran crisis interna

Los rumores sobre unasuenan cada vez con más fuerza y las últimas declaraciones de Olona no dejan lugar a dudas: "Desde mi partido. Siempre había habido gran cohesión y gran parte del éxito de Vox es que muchísimos españoles no lo veían solo como un partido, sino como una familia. Por primera vez después de las elecciones andaluzas vi una ruptura en ese concepto. Me causó mucho dolor", ha dicho en referencia a la filtración de informaciones sobre ella desde Vox.

En la formación rechazan dar más detalles del "culebrón postverano". "Tengo enorme cariño a Macarena Olona pero no voy a alimentar este culebrón. En España tenemos una tendencia a que la prensa rosa influya en todo lo que hacemos, pero yo no quiero aportar", ha matizado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros,

Mientras tanto, la que la que fuera la 'número dos' de la formación en el Congreso continúa con sus apariciones públicas y para este viernes ha vuelto a convocar otra charla en la Universidad de Murcia.