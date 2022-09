Agresiones y enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de Macarena Olona en la Universidad de Granada

Este jueves decenas de estudiantes de la Unión Sindical Estudiantil (USE) se han concentrado en la facultad de Derecho de la Universidad de Granada (UGR) para boicotear una conferencia sobre la "inconstitucionalidad de los estados de alarma" en la que Macarena Olona participaba.

Escrache a Olona en Granada

A su llegada se han vivido momentos de tensión. Se han producido empujones y agresiones entre los manifestantes y los partidarios de la exlíder de Vox. Olona ha logrado acceder a la facultad pero escoltada por agentes de Policía Nacional.

"Ha abandonado Vox"

Olona ya no es afiliada a Vox. Hoy lo ha confirmado el líder del partido: "No soy capaz de explicar muchas cosas", ha dicho Santiago Abascal al ser preguntado por la exdiputada.

El líder de la formación no ha querido entrar en detalles pero ha asegurado que la que fuera la 'número dos' de la formación en el Congreso ya no forma parte de Vox y por lo tanto "es libre de hacer su vida y defender lo que ella quiera". "Es una persona que ha abandonado Vox y yo no puedo juzgar lo que hace", ha subrayado.

No obstante, Abascal ha dejado claro que Olona siempre tendrá "las puertas abiertas". "Creo que es muy importante que pase el tiempo, el tiempo lo cura todo", ha zanjado.

Fue el pasado mes de julio cuando la exportavoz de Vox en el Congreso anunció que abandonaba la política "por razones médicas". "Creía que bastaría con mi sola voluntad, pero la salud no entiende de compromisos, y ahora debo afrontar un importante reto personal, por prescripción médica, incompatible con la exposición mediática y la entrega que Andalucía merece y exigiría, en mi nueva responsabilidad", dijo en un comunicado.

Unas palabras que precisamente recibieron la inmediata respuesta del líder de Vox: "Solo puedo tener palabras de gratitud para Macarena Olona. Estoy seguro de que el gran servicio que ha prestado a Vox y a España no es nada al lado del que prestará en el futuro. En esta casa, que es la suya, siempre tendrá las puertas abiertas. Hasta siempre", dijo.