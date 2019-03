Así será la votación sobre Cataluña en el Parlamento

El reparto de votos que dejará el Congreso dejará un panorama en contra del referéndum pedido por el parlamento catalán, ya que votarán en contra de esta petición 302 diputados: los de PP, PSOE, UPyD, Foro Asturias y UPN.

En el otro lado y a favor votarán 47 diputados de Izquierda Plural y todos los grupos nacionalistas o independentistas de la cámara, salvo una diputada, Ana Oramas, de Coalición Canaria, que se abstendrá.

Prima el 'no' entre diputados catalanes

Y así quedarán los votos entre los diputados catalanes del Congreso. También en este caso hay mayoría del no: los 25 diputados catalanes de PP y PSC. A favor votarán los 22 diputados de CiU, Esquerra e Iniciativa per Catalunya.