El PP asegura que la respuesta de Puigdemont ante "una ilegalidad es irrelevante"

El coordinador general del PP y responsable de Organización del partido, Fernando Martínez-Maillo, ha recalcado este lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no le quedará "más remedio" que aceptar las decisiones del Tribunal Constitucional en caso de que éste decida inhabilitarlo. Es más, ha dicho que es "irrelevante" su respuesta si comete una "ilegalidad".

"Evidentemente el señor Puigdemont puede decir lo que estime conveniente, pero tiene que atenerse a lo que dice la ley", ha declarado Maillo en una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección, después de que Puigdemont en una entrevista en 'Le Figaro' haya afirmado que si el Constitucional le inhabilita no aceptará esa decisión.

En este sentido, Maillo ha indicado que la "respuesta" de Puigdemont ante "una ilegalidad" es "irrelevante" porque el Estado de Derecho "cumplirá su función, igual que le ha pasado" al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a otros dirigentes catalanes con la consulta del 9 de noviembre de 2014. Según ha agregado, el desconocimiento de la ley "no excusa" de su cumplimiento y no querer cumplir la ley tampoco "excusa" de acatarla. Por todo ello, ha insistido en que, aunque Puigdemont diga que "le da igual" lo que digan las instituciones del Estado, "no le quedará más remedio que aceptarlas" como a cualquier ciudadano.

"Su posición de seguir hacia adelante es irrelevante porque va a tener que cumplirlas", ha asegurado, para agregar que antes hay que ver hasta donde llega "el desafío" secesionista. El coordinador general del PP ha recordado que ahora se conmemora el 25 aniversario de las Olimpiadas que se celebraron en Barcelona y ha señalado que en este momento se echa en falta aquel espíritu por la "deriva independentista" del Ejecutivo catalán, que "no conduce a ninguna parte" salvo a la "frustración" y a "tensionar" la vida de los catalanes.

Dicho esto, ha recalcado que este "desafío independentista no tiene ni pies ni cabeza" ni "cabida dentro de la ley". Por eso, ha garantizado que el Gobierno del PP "tomará todas las decisiones que tenga que tomar dentro de la legalidad" para que no se produzca ese referéndum "ilegal", "tanto con carácter previo como durante". En este plano ha enmarcado Maillo la medida aprobada el pasado viernes por el Gobiernode suspender el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a Cataluña si no certifica semanalmente que no destina fondos al referéndum de independencia.

Ante las críticas que ha despertado esta medida en algunas formaciones de la oposición por no ver adecuado vincular el FLA al referéndum, el coordinador general del PP ha centrado sus críticas en el PSOE alegando que este partido tiene una "doble posición" porque aunque dice "no" al referéndum luego hace planteamientos como abrir ahora la reforma de la Constitución.

Según Maillo, "no vale hacer" esos planteamientos ahora ni "inventarse el Estado plurinacional" porque es un momento en el que está planteando "la ruptura" con España. Por eso, ha dicho que espera el apoyo de los partidos constitucionalistas ante ese órdago, pero ha subrayado que "si no se produce no quiere decir que el Gobierno siga tomando decisiones".