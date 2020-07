Arturo Fernández anuncia que no dimitirá de sus cargos

El presidente de la patronal madrileña CEIM y de la Cámara de Madrid, Arturo Fernández, ha manifestado este lunes que no renunciará a sus cargos mientras tenga el apoyo de ambas juntas directivas, que se reunirán esta semana.

Por otro lado, ha indicado que dos abogados se han reunido esta mañana con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en representación de su empresa, el Grupo Arturo Cantoblanco, a propósito de los supuestos pagos irregulares denunciados por algunos de sus trabajadores, sobre la que ha comentado que ha ido «muy bien».

En declaraciones a Europa Press, Fernández sólo ha precisado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha solicitado «más papeles», y que la semana que viene habrá otra reunión. De hecho, cree que «habrá varias reuniones para comprobar las liquidaciones», ya que se trata de un «proceso minucioso», para el que ha garantizado «colaboración total por parte de la empresa».

Preguntado por si su periodo de reflexión se va a prolongar durante todo ese proceso, ha dicho que éste «se ha acabado», para agregar: «sigo en mi puesto».

No obstante, preguntado por si ha descartado dimitir, ha dicho que tomará «una decisión» esta semana, cuando las Juntas directivas de la Cámara de Comercio de Madrid y de CEIM celebran su reunión mensual, el martes y el miércoles respectivamente, al tiempo que ha agregado que no ha dimitido porque sus compañeros le han pedido que no lo haga.

«Esta decisión está en manos de mis compañeros, naturalmente», ha apostillado. No obstante, ha apuntado que su mandato termina en poco tiempo, y que a partir de ahí tendrá que tomar «una decisión». En cuanto a su cargo de vicepresidente de la CEOE, ha dicho que es por designación de CEIM.

El pasado 13 de febrero, la Junta Directiva de CEIM manifestó su apoyo unánime a Fernández, quien le trasladó su decisión de tomarse un periodo de reflexión sobre su continuidad en los puestos de representación que ostenta, y aclaró que no significaba dimisión. En dicha Junta, los miembros que intervinieron sobre la cuestión le solicitaron que siguiera al frente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, según informó entonces la organización