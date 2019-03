Artur Mas insta a Rajoy a "escuchar en las urnas" al pueblo catalán

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a "escuchar" al pueblo catalán "en las urnas" y ha asegurado que, en el supuesto de que convocara elecciones si el referendo soberanista fracasa, consensuaría la decisión con los partidos que apoyan la consulta.

Tras la negativa rotunda de Rajoy en el pleno del Congreso de los Diputados a negociar una consulta soberanista en Cataluña, el presidente catalán, en la sesión de control del Parlament, ha reiterado su voluntad de diálogo y ha subrayado que la consulta no es un "capricho suyo", sino una demanda "mayoritaria" de la sociedad catalana. "¿España o las instituciones del Estado no tienen interés en escuchar al pueblo catalán? Tanto que dicen que lo aprecian y lo aman y no le quieren escuchar en donde se expresa el pueblo, que es en las urnas", ha afirmado Mas.

Así ha replicado las críticas de la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, que ha lamentado que Cataluña tenga un presidente que quiere "crear fronteras", que "no se reúne con quienes no piensan como él" y que practica el "diálogo unilateral", mientras vive "de las rentas de la agenda reformista" del Ejecutivo central ante la "parálisis" del Govern.

El presidente catalán ha respondido a la presidenta del PPC aportando unas cifras económicas y sobre los datos del paro que contraponen las de España con las de Cataluña y que sitúan en una mejor posición a esta comunidad. "Ustedes sigan presumiendo, que nosotros seguiremos trabajando", ha apostillado Mas.

A preguntas del líder de Ciutadans, Albert Rivera, para que dijera "de qué depende que haya elecciones anticipadas si fracasa el referendo", el presidente catalán le ha aconsejado que no se "preocupe" por los comicios, sino por la consulta del 9 de noviembre.

En el turno del PSC, el líder del partido, Pere Navarro, ha acusado a CiU de ser un "cómplice innecesario" de las políticas del PP en diferentes materias, como la reforma laboral y otras iniciativas legislativas del Ejecutivo central que ha apoyado por "convicción" en la Cámara Baja. En respuesta al líder socialista, Mas le ha espetado: "Esto de ser cómplices, señor Navarro, ahórreselo, porque a mí me sería muy fácil contestarle", ha afirmado, en referencia a la reciente votación en el Congreso en la que los diputados del PSC votaron junto al PSOE y PP a favor de una moción de UPyD contra la consulta.

Desde ICV-EUiA, el presidente de este grupo, Joan Herrera, ha reclamado al jefe del Govern que se reúna con las entidades sociales que luchan contra la pobreza y las "escuche" de cara al pleno monográfico que se celebrará en el Parlament el próximo marzo, a lo que Mas ha respondido que ya celebra estos encuentros, aunque en muchas ocasiones alejado de los focos mediáticos.