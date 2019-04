Artur Mas: "Con tribunales y violencia no se va a resolver el conflicto"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha manifestado que la decisión de Carles Puigdemont y cinco exconsellers de no comparecer ante la Audiencia Nacional forma parte de su legítima estrategia de defensa y ha advertido: "con tribunales y violencia no se va a resolver el conflicto entre Cataluña y España".

Mas ha hecho estas declaraciones a los periodistas a la entrada de la Audiencia Nacional, donde ha acudido junto con un buen número de dirigentes independentistas y miembros de Unidos Podemos para apoyar a la veintena de imputados por rebelión, sedición y malversación por la declaración de independencia.

El expresidente de la Generalitat ha asegurado que las acusaciones contra Puigdemont son injustas y que su renuncia a acudir a la citación judicial forma parte de su "legítima" estrategia. Ha planteado al respecto que se les acusa de delitos de rebelión y sedición cuando esas acusaciones "no tienen ninguna base" y ha añadido que lo que se está produciendo es un "abuso del derecho". Mas ha reconocido no haber hablado con él desde el pasado viernes por la tarde, pero ha dejado claro que lo que ha hecho "no es abandonar un país".

"Él ha dicho reiteradamente que está dispuesto a colaborar y a dar la cara, pero le están acusando de delitos muy graves, con penas muy duras, y ustedes tienen que entender que tienen derecho a tener una estrategia de defensa propia", ha manifestado.

El antecesor de Puigdemont ha insistido en que solo con "alta política" se podrá resolver "el conflicto", pues "cuanta más gasolina y leña se echa, el fuego se hace peor" y las encuestas muestran el alza del sentimiento independentista.

En ese contexto, ha indicado que el 21 de diciembre, en las elecciones, sin que nadie pueda decir que están fuera del marco legal, hay una buena oportunidad de derrotar a "este autoritarismo".