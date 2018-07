Arrimadas, a los independentistas: "Lo que no puede ser es que cuando tengan un problema por Puigdemont cierren el Parlamento"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha calificado lo ocurrido este miércoles en el Parlament de Cataluña como "un espectáculo lamentable de los partidos independentistas".

El Parlament suspendió el pleno previsto sobre el debate monográfico de la "priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia entre catalanes", promovido por Ciudadanos. Ante el desacuerdo en el seno de la Mesa de la cámara entre JxCat y ERC sobre cómo aplicar la suspensión de los diputados procesados por parte del Tribunal Supremo Roger Torrent tomó dicha decisión.

Arrimadas ha reprochado al separatismo que "lo que no puede ser es que cuando tengan un problema por Puigdemont cierren el Parlamento". En Espejo Público ha asegurado que desde su partido están dispuestos al diálogo pero siempre dentro del marco legal.

"Nosotros creemos que el independentismo salió muy tocado de las últimas elecciones y estas peleas y discrepancias son las consecuencias de su derrota electoral. Es verdad que tienen una ley electoral que les favorece, pero la fuerza política que ganó las elecciones fue Ciudadanos y eso ha producido un desgaste que se está viendo estos días", ha dicho Arrimadas en Espejo Público.

La política de la formación naranja ha insistido en que si los independentistas "tienen un problema que lo solucionen ellos" pero insiste " ese pleno hay que celebrarlo" y lamenta "que el PSC les dio apoyo".

Sus críticas han ido dirigidas tanto al bloque separatista como al Gobierno de España porque según ella "debería dejar de atacar a los partidos constitucionalistas, sobre todo a Ciudadanos, y deberíamos tener un acuerdo amplio y ofrecer un diálogo a toda la sociedad catalana, no a Torra". En este sentido ha incidido en que "mientras se violen nuestros derechos diariamente no se puede decir que hay normalidad" y ha recordado que "con lo de cataluña soluciones a corto plazo y mágicas no hay".

Aquí puedes ver la entrevista completa: