Arrimadas, sobre los mensajes de Puigdemont: "Ahora resulta que los traidores van a ser ellos"

Inés Arrimadas ha explicado en un entrevista en Espejo Público que, aunque no sabe si los mensajes de Carles Puigdemont a Toni Comín son ciertos, no le "sorprendería" porque "el procés es una farsa y estos señores dicen una cosa en privado que no tienen nada que ver con lo que decían en público". Por ello, espera que llegue un día "de la verdad" en el que estos políticos sean "valientes" para "reconocer en público lo que muchos saben en privado". "Ya está bien de mentiras", ha subrayado la líder de Ciudadanos en Cataluña.

Arrimadas responsabiliza de la situación a los políticos que "han mentido" y que decían que se iba a vivir en una república reconocida por Europa con unas pensiones muy altas. Además, ha insistido en que una mayoría de los catalanes ha sido expulsada e insultada por los independentistas y "ahora resulta que los traidores van a ser estos señores también".

"Todo era una gran mentira y nunca se han creído el procés"

No obstante, considera que "la carrera de fondo todavía no ha acabado", aunque "el independentismo la ha perdido hace mucho tiempo", y que estos mensajes no significan que se haya acabado con el procés. No obstante, cree que los mensajes demuestran que "todo esto era una gran mentira y nunca se lo han creído porque era todo supervivencia y procesismo".

En cuanto a las opciones de futuro, la política ha sido prudente y prefiere esperar a ver si Roger Torrent mantendrá a Puigdemont como candidato. En cualquier caso, en su opinión, el último tuit de Puigdemont es un reconocimiento de que esos mensajes son ciertos.