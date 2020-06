Arrimadas descarta presentarse a la investidura y pide "realismo" a los independentistas

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha vuelto a descartar presentarse como candidata a la investidura de la Presidencia de la Generalitat, como el PP le pide que haga, y ha pedido "realismo" a los partidos independentistas.

En una entrevista de TV3, ha reconocido que no puede ganar la investidura porque no tiene una mayoría favorable en el Parlament: "Soy realista. Admito que con esta ley electoral no puedo presentarme a una investidura y ganarla". También ha pedido a los partidos independentistas que sean realistas y no cometan los mismos errores que en la legislatura anterior, y que "digan en público lo que dicen en privado".