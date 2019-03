Arrimadas: "Andalucía no es del PSOE igual que Cataluña no es de los nacionalistas"

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, dice estar convencida de que su partido vencerá en las elecciones del 2 de diciembre porque las ganas de cambio que percibe "son imparables" y porque "Andalucía no es del PSOE" como Cataluña no es "de los partidos nacionalistas".

Tras una reunión del Consejo General de Ciudadanos celebrado en Jerez de la Frontera, Inés Arrimadas ha insistido en que no es imposible desbancar al PSOE del Gobierno andaluz.

"'Eso es imposible', dirán algunos. ¿Imposible quitarle el poder al PSOE de Andalucía? Imposible parecía ganarle a los nacionalistas en votos y en escaños", ha afirmado la líder de Ciudadanos en Cataluña, en referencia a los resultados de las últimas elecciones catalanas.

Así ha asegurado que el candidato de la formación naranja a presidir la Junta Andalucía, Juan Marín, "lo va a conseguir", porque, igual que "Cataluña no es de los partidos nacionalistas", Andalucía "no es del PSOE, no es de Susana Díaz, es de los 8,5 millones de andaluces y andaluzas que van a decidir su futuro en las urnas el próximo 2 de diciembre", ha remachado.

"Veo a Susana Díaz muy preocupada con Ciudadanos", ha señalado antes de asegurar que tiene "una mala noticia" para la candidata socialista, porque "Andalucía no es su cortijo privado". Arrimadas, que ha defendido su origen andaluz y que en esta tierra siguen su familia y sus mejores amigos, ha criticado los discursos "muy patrimonialistas" de Susana Díaz.

"No confunda el acento andaluz con el acento socialista porque son dos cosas muy diferentes", ha dicho para señalar que hay "ocho millones de acentos andaluces", porque "también lo tienen los que no han votado al PSOE, los andaluces que nos hemos ido de Andalucía y los que algún día querrán volver". Ha arremetido contra "las teorías catastrofistas" del PSOE:

"Si no gobiernan ustedes, no a va a pasar nada malo. Cuarenta años son suficientes, ya sabemos lo que hace el PSOE cuando gobierna. No necesitamos otros cuarenta años más", dijo. Según Arrimadas, Ciudadanos tampoco se sumará al "inmovilismo del PP, que sale a perder".