Arnaldo Otegi avanza que EH Bildu votará a favor de los presupuestos para 2021

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha anunciado que su partido votará a favor de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, cuyo debate arranca este miércoles en el Congreso. EH Bildu apoyará las nuevas cuentas del Gobierno "salvo sorpresa, si las cosas no se tuercen de aquí a que se vote".

Otegi ha que explicado en una entrevista en Radio Euskadi que el pacto "no está cerrado" pero "hemos avanzado lo suficiente como para decir que estamos en disposición de votar favorablemente si las cosas no se tuercen de aquí a que se vote". "Soy optimista, no creo que se tuerzan", ha apuntado.

Otegi ha explicado que la decisión la ratificará la militancia y ha justificado el voto a favor, en primer lugar, porque "todo el mundo es consciente de que en los presupuestos se juega la relación política en Estado para los próximos años". Además ha señalado que EH Bildu está observando una "receptividad" a su petición principal, que es "blindar los derechos de la gente, unos presupuestos que protejan a la gente".

Por ello, según ha apuntado Otegi, la posición de EH Bildu "es hoy favorable a la aprobación de los presupuestos" con "la salvaguarda" de que "las cosas se puedan torcer" y teniendo en cuenta que "en la política española cambia en horas y días y, a veces, en minutos".

"Lo que me preocupa es si la gente gana derechos y, si el país obtienen réditos en términos económicos, sociales y libertades de nuestra negociación, lo de menos es mi foto con Pedro Sánchez", ha concluido.