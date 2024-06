Armengol llama a las urnas para parar los bulos tras ser interrogada en la comisión de investigación del Senado

Es la tercera vez que Francina Armengol comparece ante una comisión parlamentaria para dar cuenta de su gestión en el caso de compra de mascarillas por parte del Gobierno balear a empresas de la 'trama Koldo'. Y la citación de este viernes se produce a solo dos días de las elecciones europeas, una "coincidencia" que ha querido remarcar Armengol durante su intervención.

Cuestionada por el senador popular Luis Javier Santamaría sobre si Begoña Gómez envió una carta de recomendación al Gobierno balear, Armengol ha negado ese hecho y ha añadido que "me han llamado en teoría para hablar de material de la pandemia. Se nota mucho porqué me llaman hoy, día anterior a la reflexión de las europeas".

Armengol mantiene, como en comparecencias anteriores, que tuvo conversaciones con Koldo García, al que define como "un asesor del ministerio de Transportes", pero defiende que "no ha habido absolutamente nada de corrupción" y que ella, como presidenta entonces del Govern de las Islas Baleares, no llevó el expediente: "Yo no soy la que decidí", ha asegurado.

"Ni con Koldo ni con nadie he hablado de contratar a una empresa. Jamás he negociado con nadie para que una empresa saliera contratada. No estoy en política para eso", ha insistido.

Armengol ha asegurado que su Gobierno trabajó "intensamente para la desescalada" y reprochó a los senadores de PP y Vox que insistan "repitiendo una y otra vez bulos que se han desmontado ya en todas las comisiones y estudios técnicos".

En este punto, en su último turno de intervención, ha criticado al senador Fernando Martínez-Maíllo, del PP, una estrategia que "detesta": "Lo que yo detesto es que vayan repitiendo los bulos sabiendo que son bulos y mentiras. Esta forma de hacer política, de la destrucción del adversario, no se lo merece la ciudadanía y mi mayor deseo es que el domingo participe muchísima gente y que deje claro que esta no es la forma de hacer política", ha dicho.

Inmediatamente después, el presidente de la comisión, Eloy Suárez, ha tachado ese comentario de "absolutamente impresentable" y ha advertido de que podrá acarrear "alguna consecuencia", antes de levantar la sesión.

En una comparecencia posterior, senadores del Partido Popular han pedido la dimisión de Armengol.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com