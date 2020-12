Arancha González Laya, sobre Zapatero y sus palabras de Venezuela: "Habla a título personal"

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado que el mensaje del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sobre Venezuela, que ha pedido una reflexión serena sobre las sanciones y el reconocimiento de las elecciones parlamentarias, "ni interfiere ni molesta en la Unión Europea".

Arancha González Laya se ha mostrado convencida de que cuando Rodríguez Zapatero habla de Venezuela no lo hace en nombre del Estado, "sino en su nombre. Yo respeto su palabra, pero él habla en calidad individual y personal".

No obstante, ha precisado que hay que "escuchar atentamente" al expresidente cuando dice que dos años después de las últimas elecciones, el tema político "se ha enquistado y se ha agudizado la crisis humanitaria".

No opina lo mismo el portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, quien ironiza sobre las palabras de Zapatero y dice que "habrá comido bien en Venezuela" porque los funcionarios gubernamentales advirtieron a algunos ciudadanos que si no votaban en las elecciones parlamentarias no comerían".